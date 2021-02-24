Замінити шини і оглянути двигун: корисні поради, як підготувати автомобіль до весни

Щоб підготувати автомобіль до весни, одні кермувальники замінюють гуму, перевіряють гальма та інші деталі під капотом. Водночас інші вважають, що перевірка машини після зимового споживання взагалі не потрібна, а шин достатньо одних на увесь сезон.

У кожного водія є свої правила, яких він дотримується у цей перехідний період. Детальніше читайте у матеріалі журналістів.

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Роман – водій зі стажем. Він розповів, що свій автомобіль до весни готуватиме, зокрема відмиє від солей та змінить гуму на літню.

"Перезувати" машину планує у квітні. Перш за все, найголовніше, аби на його джипі ні кристалика солі не залишилось, адже наслідки "обійдуться в копійочку".

Автомобіль потрібно готувати до весни

Автоексперти запевняють, що після зимового споживання автомобілі потрібно готувати до тепліших температур. Розпочати можна з салону та багажного відділення.

Можна замінити зимові гумові килимки на текстильні. Також – забрати все те, що влітку не знадобиться,

– зазначив автоексперт сайту Авто 24 Євген Гудущан.

Замінити шини – обов'язково

Обов'язково до весни – замінити шини. І навіть якщо ви думаєте, що стара гума, яка вже стерлась підійде – помиляєтесь. Адже склад гуми в зимових шинах відрізняється від літніх.

За інструкцією змінювати гуму радять тоді, коли середньодобова температура повітря стабілізується до +7 градусів. На практиці ж у певних випадках можна відступати від цих правил.



Перед весною треба замінити шини / Фото Getty Images

"Якщо ви маєте шиповану гуму, то її краще змінити раніше. Не тому що шипи повилізають, а тому що коли зійшов сніг і немає льоду така гума більше гальмує", – зауважив Гудущан.

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Потрібно перевірити ходову частину

Також, радять обов'язково перевіряти ходову частину автомобіля. Взимку саме на ходовій може накопичуватись сніг, який згодом перетворюється на лід.

Тому треба все ретельно перевірити та відчистити, аби нічого не було пошкодженим. Якщо ж ремонту не запобігти, експерти радять все ж не робити його в період, коли сніг ще сходить.

Якщо якісь деталі ходової вимагають нетермінової заміни, то на них можна ще поїздити поки ще немає доріг. А підлатати вже тоді, коли дороги відремонтують,

– порадив Гудущан.



Треба оглянути двигун / Фото Getty Images

Потрібно оглянути двигун

Не зайвим буде оглянути двигун. Звісно, не обов'язково його розбирати, та зовнішній огляд зробити варто.

, що взимку температура під капотом має здатність різко змінюватись. Це може призвести до деформації деяких деталей.

І насамкінець перевірте гальма. Краще це зробити на станції технічного обслуговування. Адже, окрім того, що могли зноситись гумові деталі, є ймовірність, що й гальмівна рідина набралась вологи.

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Та якщо ж ви помітили, що ваш автомобіль при гальмуванні заносить в сторону або ж ставить боком, то краще відразу відвези автомобіль на перевірку і не чекати сезонних відвідувань СТО. Пам'ятайте, що від справності чотириколісного приятеля залежить життя – і не лише водія, а й пасажирів та перехожих.