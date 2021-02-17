Заманюють кращими зарплатами: як обдурюють українських заробітчан

Джерело:24 канал
Робота за кордоном завжди несе певні ризики для пошукачів, серед найпоширеніших – шанс стати жертвою шахрайських схем, залишитися без медичної страховки чи допомоги, зіштовхнутись з неповними виплатами заробітних плат або їх повною відсутністю.
Українці за кордоном найчастіше працюють саме на робітничих спеціальностях. Експерти кажуть, що рівень зарплат у більшості вакансій для "синіх комірців" в Україні все ще в рази менший, ніж в Європі, втім, ця різниця потроху зникає.
Також важливо Шахраї та рабство: які ризики приховує трудова міграція
Руслана Бровчук, експерт з міжнародного працевлаштування, генеральний директор компанії "Перша Віза", зауважив, досвід працевлаштування за кордоном може бути геть не позитивним. Це пов’язано з тим, що громадяни України не завжди ретельно вивчають законодавчі моменти та звертаються до посередницьких компаній з сумнівною репутацією.
Наприклад, легальне працевлаштування у більшості європейських країн можливе за дотримання низки вимог. Для людей без досвіду роботи та без знання мови шлях до роботи закритий. Проте активно пропонуються вакансії у цих країнах, наприклад у Німеччині. Заманюють кращими зарплатами, а на практиці виходить, що людина працює нелегально і відповідно при потребі не може звернутися по захист. Часто в таких випадках заробітну плату не виплачують в повному обсязі,
– пояснив Бровчук.
Звісно, є ряд країн ЄС, які більш лояльних до українських заробітчан, як, наприклад Чехія та Польща. Але потрібно виконати правильну процедуру, підготувати та заповнити всі необхідні документи та знайти надійну компанію.
Найчастіше українці за кордоном працюють різноробами. Експерт додає, що, наприклад, якщо ми говоримо за Польщу, то з 1 січня 2021 року тут збільшилась мінімальна заробітна плата до 2800 злотих (близько 21 тисячі гривень). Якщо працівник має договір погодинний, то його годинна ставка розпочинається з 13 злотих. Тобто це мінімум.
Втім, згідно з даними рекрутингових порталів, попит на робітничі спеціальності зріс і в Україні. Найбільш популярними серед спеціалістів залишаються водії, продавці та вантажники. Попит на робітничі професії є завжди, до того ж конкуренція у цій сфері доволі низька. Так, аналітики grc.ua розповідають, що вакансії перекривають потребу на 46%. На одну посаду умовний конкурс 2 особи.