Робота за кордоном завжди несе певні ризики для пошукачів, серед найпоширеніших – шанс стати жертвою шахрайських схем, залишитися без медичної страховки чи допомоги, зіштовхнутись з неповними виплатами заробітних плат або їх повною відсутністю.

Українці за кордоном найчастіше працюють саме на робітничих спеціальностях. Експерти кажуть, що рівень зарплат у більшості вакансій для "синіх комірців" в Україні все ще в рази менший, ніж в Європі, втім, ця різниця потроху зникає.

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Руслана Бровчук, експерт з міжнародного працевлаштування, генеральний директор компанії "Перша Віза", зауважив, досвід працевлаштування за кордоном може бути геть не позитивним. Це пов’язано з тим, що громадяни України не завжди ретельно вивчають законодавчі моменти та звертаються до посередницьких компаній з сумнівною репутацією.

Наприклад, легальне працевлаштування у більшості європейських країн можливе за дотримання низки вимог. Для людей без досвіду роботи та без знання мови шлях до роботи закритий. Проте активно пропонуються вакансії у цих країнах, наприклад у Німеччині. Заманюють кращими зарплатами, а на практиці виходить, що людина працює нелегально і відповідно при потребі не може звернутися по захист. Часто в таких випадках заробітну плату не виплачують в повному обсязі,

– пояснив Бровчук.

Звісно, є ряд країн ЄС, які більш лояльних до українських заробітчан, як, наприклад Чехія та Польща. Але потрібно виконати правильну процедуру, підготувати та заповнити всі необхідні документи та знайти надійну компанію.

Зарплати – мінімальні

Найчастіше українці за кордоном працюють різноробами. Експерт додає, що, наприклад, якщо ми говоримо за Польщу, то з 1 січня 2021 року тут збільшилась мінімальна заробітна плата до 2800 злотих (близько 21 тисячі гривень). Якщо працівник має договір погодинний, то його годинна ставка розпочинається з 13 злотих. Тобто це мінімум.

Втім, згідно з даними рекрутингових порталів, попит на робітничі спеціальності зріс і в Україні. Найбільш популярними серед спеціалістів залишаються водії, продавці та вантажники. Попит на робітничі професії є завжди, до того ж конкуренція у цій сфері доволі низька. Так, аналітики grc.ua розповідають, що вакансії перекривають потребу на 46%. На одну посаду умовний конкурс 2 особи.

Аналітики OLX Робота називають 10 найбільш популярних робітничих фахівців та середню зарплатню, яку їм пропонують:

Водій – 19 000 гривень.

Продавець – 9 500 гривень.

Вантажник – 10 250 гривень.

Охоронець – 10 500 гривень.

Слюсар – 15 000 гривень.

Кур’єр — 13 500 гривень.

Кухар — 10 250 гривень.

Швачка — 11 000 гривень.

Прибиральник — 6 000 гривень.

Різнороб — 11 000 гривень.

Скільки українців наразі працює за кордоном: