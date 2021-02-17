Заманюють кращими зарплатами: як обдурюють українських заробітчан
Робота за кордоном завжди несе певні ризики для пошукачів, серед найпоширеніших – шанс стати жертвою шахрайських схем, залишитися без медичної страховки чи допомоги, зіштовхнутись з неповними виплатами заробітних плат або їх повною відсутністю.
Джерело:24 канал
Українці за кордоном найчастіше працюють саме на робітничих спеціальностях. Експерти кажуть, що рівень зарплат у більшості вакансій для "синіх комірців" в Україні все ще в рази менший, ніж в Європі, втім, ця різниця потроху зникає.
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Руслана Бровчук, експерт з міжнародного працевлаштування, генеральний директор компанії "Перша Віза", зауважив, досвід працевлаштування за кордоном може бути геть не позитивним. Це пов’язано з тим, що громадяни України не завжди ретельно вивчають законодавчі моменти та звертаються до посередницьких компаній з сумнівною репутацією.
Наприклад, легальне працевлаштування у більшості європейських країн можливе за дотримання низки вимог. Для людей без досвіду роботи та без знання мови шлях до роботи закритий. Проте активно пропонуються вакансії у цих країнах, наприклад у Німеччині. Заманюють кращими зарплатами, а на практиці виходить, що людина працює нелегально і відповідно при потребі не може звернутися по захист. Часто в таких випадках заробітну плату не виплачують в повному обсязі,
– пояснив Бровчук.
Звісно, є ряд країн ЄС, які більш лояльних до українських заробітчан, як, наприклад Чехія та Польща. Але потрібно виконати правильну процедуру, підготувати та заповнити всі необхідні документи та знайти надійну компанію.
Зарплати – мінімальні
Найчастіше українці за кордоном працюють різноробами. Експерт додає, що, наприклад, якщо ми говоримо за Польщу, то з 1 січня 2021 року тут збільшилась мінімальна заробітна плата до 2800 злотих (близько 21 тисячі гривень). Якщо працівник має договір погодинний, то його годинна ставка розпочинається з 13 злотих. Тобто це мінімум.
Втім, згідно з даними рекрутингових порталів, попит на робітничі спеціальності зріс і в Україні. Найбільш популярними серед спеціалістів залишаються водії, продавці та вантажники. Попит на робітничі професії є завжди, до того ж конкуренція у цій сфері доволі низька. Так, аналітики grc.ua розповідають, що вакансії перекривають потребу на 46%. На одну посаду умовний конкурс 2 особи.
Аналітики OLX Робота називають 10 найбільш популярних робітничих фахівців та середню зарплатню, яку їм пропонують:
- Водій – 19 000 гривень.
- Продавець – 9 500 гривень.
- Вантажник – 10 250 гривень.
- Охоронець – 10 500 гривень.
- Слюсар – 15 000 гривень.
- Кур’єр — 13 500 гривень.
- Кухар — 10 250 гривень.
- Швачка — 11 000 гривень.
- Прибиральник — 6 000 гривень.
- Різнороб — 11 000 гривень.
Скільки українців наразі працює за кордоном:
- Згідно з дослідженням VoxUkraine, загальний обсяг трудової міграції у 2017 році склав щонайменше 2 мільйони осіб, але починаючи з 2010 року з України виїхало та не повернулося близько 4 мільйонів українців. Однією з можливих причин називали зменшення різниці в заробітній платі.
- Опитування OLX Робота показало, що пандемія COVID-19 вплинула на роботу за кордоном у 58% респондентів, 7% опитаних зізналися, що через пандемію вирішили взагалі відмовитися від роботи за кордоном. Вагомою причиною для 40% опитаних стало саме зменшення оплати праці.
- На початку карантину у 2020 році прем’єр-міністр Денис Шмигаль говорив про те, що з-за кордону повернулося приблизно 2 мільйонів трудових мігрантів.
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