Служба безпеки України детально вивчить можливі зв'язки колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного зі спецслужбами Росії. Його підозрюють в організації замовного вбивства Андрія Наумова.

Джерело: СБУ

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов під час виступу на закритому спільному засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та комітету з питань правоохоронної діяльності.

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Можливі зв'язки Нескоромного з Росією

Як бачимо з окремих аудіозаписів, оприлюднених у ЗМІ, ймовірно, не обійшлося тут і без російського сліду. Тож буде детально вивчено можливий зв'язок підозрюваного зі спецслужбами країни-агресора,

– заявив Баканов.

У СБУ зазначили, що мотивом для замовного вбивства керівника внутрішньої безпеки Служби Андрія Наумова є його професійна діяльність. Він не давав змоги злочинній групі призначити своїх людей на посади в СБУ. І оприлюднені записи розмов це підтверджують.

Баканов наголосив також, що СБУ має "унікальний досвід із розкриття замовних вбивств" – лише у 2020 році їх було 12. Глава СБУ уточнив, що розкриття організації замовного вбивства Андрія Наумова – нічим не відрізняється від інших аналогічних злочинів.

Що відомо про замах на Наумова