Замах на вбивство Наумова може бути пов'язаний з російськими спецслужбами, – СБУ
Служба безпеки України детально вивчить можливі зв'язки колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного зі спецслужбами Росії. Його підозрюють в організації замовного вбивства Андрія Наумова.
Джерело: СБУ
Про це заявив голова СБУ Іван Баканов під час виступу на закритому спільному засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та комітету з питань правоохоронної діяльності.
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Можливі зв'язки Нескоромного з Росією
Як бачимо з окремих аудіозаписів, оприлюднених у ЗМІ, ймовірно, не обійшлося тут і без російського сліду. Тож буде детально вивчено можливий зв'язок підозрюваного зі спецслужбами країни-агресора,
– заявив Баканов.
У СБУ зазначили, що мотивом для замовного вбивства керівника внутрішньої безпеки Служби Андрія Наумова є його професійна діяльність. Він не давав змоги злочинній групі призначити своїх людей на посади в СБУ. І оприлюднені записи розмов це підтверджують.
Баканов наголосив також, що СБУ має "унікальний досвід із розкриття замовних вбивств" – лише у 2020 році їх було 12. Глава СБУ уточнив, що розкриття організації замовного вбивства Андрія Наумова – нічим не відрізняється від інших аналогічних злочинів.
Що відомо про замах на Наумова
- СБУ 23 січня заявила про затримання співробітника штабу антитерористичного центру, який нібито готував вбивство іншого працівника Служби. Організатор пропонував за нього 50 тисяч доларів.
- Журналіст Юрій Бутусов назвав замовником колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Згодом це підтвердили й слідчі СБУ.
- В оточенні Баканова, на думку Бутусова, йдуть "кримінальні розбірки між групами впливу".
- Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що за Нескоромним начебто стоїть ексголова ОП Андрій Богдан.
- 27 січня СБУ повідомила про підозру Нескоромного, його оголосили в розшук. Крім того, відомство опублікувало записи розмов Нескоромного, які підтверджують підготовку злочину.
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