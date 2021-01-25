Андрія Наумова, ймовірно, хотіли усунути, оскільки він був перешкодою для отримання посади. Саме таку версію розглядають у Службі безпеки України.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Очікується, що вже найближчим часом СБУ слідство повідомить про основний мотив замаху. Про це заявило інформоване джерело в правоохоронних органах.

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За версією слідства, начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова хотів усунути ексзаступник голови спецслужби Дмитро Нескоромний. Мовляв, Наумов був єдиною перешкодою для отримання посади в керівництві СБУ.

Хто такий Дмитро Нескоромний? Він обіймав посаду заступника очільника СБУ з 1 липня по 8 листопада 2019 року. З 8 листопада по 13 березня 2020-го був першим заступником голови СБУ та начальником Головного управління по боротьбі з корупцією СБУ. Сьогодні ж перебуває в складі відомства, проте не займає жодної посади.

Водночас у СБУ офіційно не підтверджують і не спростовують інформацію про те, що у цій кримінальній справі дійсно фігурує колишній перший заступник глави СБУ Дмитро Нескоромний.

Процесуальні норми поки не дозволяють нам оприлюднити інформацію, але ми це зробимо відразу, як тільки це стане можливим,

– сказали агентству у пресцентрі СБУ.

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