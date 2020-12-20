Замах на парламентаря у Кабулі: жертвами вибуху стали щонайменше 9 людей – фото
У столиці Афганістану під час вибуху на площі Спін Калай 20 грудня загинули 9 людей. Ще 20 – отримали поранення.
Причиною вибуху став замах на парламентаря Хана Мохаммада Вардака. Про це повідомляє TOLO News.
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Деталі трагедії
- На площі фактично одночасно вибухнули 3 автівки.
- Одна з них належала Вардаку. Відомо, що парламентар залишився живим. Однак внаслідок вибуху він отримав травми.
- У МВС країни вже підтвердили інформацію про загиблих.
- Окрім того, там заявили, що серед постраждалих є діти та люди літнього віку. Силовики не виключають, що у найближчі години кількість жертв може зрости.
- Будівлі на площі зруйнував вибух.
- Досі відповідальності за вибух на себе не взяла жодна терористична організація.
Вибух у Кабулі / фото Getty Images
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