У столиці Афганістану під час вибуху на площі Спін Калай 20 грудня загинули 9 людей. Ще 20 – отримали поранення.

Причиною вибуху став замах на парламентаря Хана Мохаммада Вардака. Про це повідомляє TOLO News. Актуально Вибух у коронавірусній лікарні в Туреччині: кількість жертв знову зросла Деталі трагедії На площі фактично одночасно вибухнули 3 автівки.

Одна з них належала Вардаку. Відомо, що парламентар залишився живим. Однак внаслідок вибуху він отримав травми.

У МВС країни вже підтвердили інформацію про загиблих.

Окрім того, там заявили, що серед постраждалих є діти та люди літнього віку. Силовики не виключають, що у найближчі години кількість жертв може зрости.

Будівлі на площі зруйнував вибух.

Досі відповідальності за вибух на себе не взяла жодна терористична організація. Вибух у Кабулі / фото Getty Images