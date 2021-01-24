Радник заступника очільника Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував інформацію, що виникла навколо замаху на керівника Внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. А також щодо імовірних виконавця (полковника спецпідрозділу "Альфа" Андрія Расюка) та замовника (експершого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного). Подоляк вважає, що до цього має стосунок і колишній голова ОПУ Андрій Богдан.

Про операцію СБУ щодо запобігання замаху

За словами радника Єрмака, українська служба безпеки жорстко "пришвартувала" колег, що "трохи зарвалися". І стандартну операцію "з протоколювання намірів" Нескоромного спецслужбовці вели досить тривалий час. Про це Подоляк написав у фейсбуці.

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Водночас радник Єрмака наголошує, що Нескоромний насправді не є тим борцем із корупцією, як він себе позиціює. Реальність – зовсім інша.

Зауважимо! Одразу після затримання Расюк з'явився телеграм-канал Нескоромного. Там він заявив про свою непричетність до замаху та пообіцяв оприлюднити компромат на владу. Під удар би потрапили голова СБУ Іван Баканов керівник ОПУ Андрій Єрмак. Докладніше читайте тут.

За Нескоромним стоїть…. Богдан

Подоляк переконує, що вищезазначений телеграм-канал Нескоромного веде не сам колишній заступник голови СБУ. А за усім цим стоїть "найсіріший і найнахабніший вчорашній кардинал Андрій Богдан".

Богдан у 2019 році щиро вважав, що він прийшов надовго та тому потрібно швидко зміцнитися. Отримати доступи до компромату та потоків. І "ущільнити" бізнес-простір. А для цього потрібні "факти" – результати перевірок для шантажних справ на фірмачів. І можливість проводити оперативно-слідчі, передусім негласні дії,

– зауважив він.

Радник керівника ОПУ додає: виходячи саме з цих приватно-корисливих інтересів, Богдан і зробив восени 2019 року Нескоромного першим заступником голови СБУ, підпорядкувавши йому найсмачніше. Мовиться про підпорядкування Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю (ГУ "К" або так званих "кашників").

"І вся ця накопичувальна шантажна "малина" тривала до березня 2020 року, поки Нескоромного, за яким відмінно відпрацювала внутрішня служба безпеки, несподівано попросили на вихід з речами. А разом із ним попросили і головного архітектора корупційної павутини Богдана", – підкреслив Подоляк.

Але на цьому історія не закінчилася та зараз відбулося продовження:

Богдан, проковтнувши дитячу образу, шукає будь-який привід для "нагадати про себе";

Нескоромний щиро не розуміє, як йому жити без роботи в управлінні, що дозволяло "доїти" бізнеси, та як прибрати чорну мітку в Управлінні внутрішньої безпеки СБУ, щоб йому дали спокій.

у результаті у них з'явився радикальний план щодо Наумова.