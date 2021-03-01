Слідство у справі Олега Татарова має завершитися у понеділок, 1 березня, далі справу можуть закрити. Суд відмовився продовжити строки розслідування у справі про хабарництво.

Наразі у правоохоронців є 2 варіанти: вони передають до суду обвинувальний акт або закривають справу.

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Адвокат Артур Габрієлян розповів, що у четвер, 25 лютого, Шевченківський райсуд Києва вже відмовився продовжувати терміни слідства.

Однак слідчий Служби безпеки України та заступник генпрокурора подали повторне клопотання про продовження слідчих дій. У понеділок, 1 березня, слідчі отримали від суду повторну відмову.

Чому вони подали вдруге – незрозуміло, оскільки закон не передбачає право повторного звернення до суду з одним і тим же питанням,

– заявив Габрієлян.

Зверніть увагу! Станом на 14:00 1 березня підозрюваним не вручили обвинувальний акт.

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