Залишив "на десерт": то Байден подзвонить Зеленському

Україна потребує підтримки Заходу, і не тільки на словах, а й у конкретних діях, і в активізації переговорного процесу по Донбасу, і у взаємодії між США і Україною. Далі читайте російською.

Появился очень интересный и политически значимый текст Курта Волкера на сайте "Центра анализа европейской политики" (CEPA).

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Почему Байден не звонит Зеленскому?

В этой колонке Курта Волкера заслуживают внимание несколько моментов:

Во-первых, тезис-предложение К.Волкера, который я процитирую дословно:

Запланированный телефонный звонок Байдена-Зеленского должен состояться как можно скорее.

То есть телефонный разговор Байдена с Зеленским должен состояться, он уже запланирован. В этой связи Курт Волкер рекомендует, чтобы этот разговор состоялся как можно быстрее, это в интересах обеих стран.

Да, уже состоялся (еще 1 февраля) телефонный разговор руководителей внешнеполитических ведомств США и Украины. И он, как раз, подтвердил приоритетность украинской темы для внешней политики США. Возможно, по этой причине Джо Байден отложил "на десерт" разговор с Владимиром Зеленским.

Курт Волкер отмечает и другие причины такой "задержки": сосредоточенность на неотложной внутренней повестке и на прямых контактах с главными партнерами и конкурентами. График у Байдена действительно оказался очень насыщенным: за месяц президентства – около 30 телефонных разговоров с главами других держав, не считая публичных выступлений (в том числе в онлайн-режиме). Не мы одни, кстати, оказались в "списке "задержки". В США и Израиле вызвал очень резкую критику тот факт, что Джо Байден лишь недавно провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля.

Украине нужен Запад

Во-вторых, К.Волкер в своей колонке выступил в роли адвоката интересов Украины (фраза "изложу это с украинской точки зрения"). Он отметил, что сейчас и в Украине, и вокруг Украины, и в зоне конфликта на Донбассе, и в переговорном процессе по Донбассу складывается очень непростая ситуация.

Украина нуждается в поддержке Запада, и не только на словах, а и в конкретных действиях, и в активизации переговорного процесса по Донбассу, и во взаимодействии между США и Украиной.

А Запад опять "тормозит" (это уже моя интерпретация оценок Волкера). Замечу, что "тормозит" далеко не в первый раз. "Тормозил" Запад в 2008 г. во время бухарестского саммита НАТО, во время Революции достоинства (тормозил вплоть до трагических событий февраля 2014 г.), во время аннексии Крыма и начальной фазе войны н Донбассе, с санкциями против России, с нормальной поддержкой Украине в 2015-2016 гг. и т.д. И сколько ж можно "тормозить"?

В-третьих, Курт Волкер предлагает целый ряд конкретных действий по отношению к Украине. Не буду их повторять (желающие могут ознакомиться в первоисточнике). Но эти предложения, которые Волкер называет "дорожной картой" в политике США по отношению к Украине, весьма дельные.

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В-четвертых, Курт Волкер, возможно, предлагает таким образом и собственные услуги администрации президента Байдена. И почему бы нет. Ведь то, что он предлагает, может сам и реализовывать, точнее способствовать осуществлению своих же предложений.