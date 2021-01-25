Чи залишиться Дубінський у "Слузі народу": Корнієнко розповів про плани фракції

"Слуга народу" на засіданні фракції 25 січня не змогла вирішити, що робити з народним депутатом Олександром Дубінським. Далі парламентарі планують шляхом голосування обрати один із 3 варіантів подальших дій.

Джерело: Олександр Корнієнко в коментарі журналістам після засідання фракції, 24 канал

За словами заступника голови фракції "Слуга народу" дискусія щодо Дубінського на засіданні 25 січня була дуже емоційною.

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У результаті ми виходимо на пропозицію, яку обговоримо з депутатами – опитування щодо можливих дій фракції,

– пояснив Корнієнко.

Які варіанти розглянуть "слуги народу"

1 варіант – підтримати Дубінського і спрямовувати листи на його підтримку відповідним закордонним організаціям;

– підтримати Дубінського і спрямовувати листи на його підтримку відповідним закордонним організаціям; 2 варіант – виключити його з фракції;

– виключити його з фракції; 3 варіант – ініціювати питання звільнення нардепа з посади заступника голови комітету з податків і митної політики.

Корнієнко наголосив, що ситуацію планують вирішити найближчими днями. А за потреби можуть провести ще одне засідання фракції.

Таку ж інформацію у своєму телеграмі підтвердила і народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Що цьому передувало

Раніше ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський попросив скандального нардепа вийти з фракції "Слуга народу".

Однак Дубінський відмовився виконувати прохання глави держави. Він заявив, що "шабунята й соросята" його оббрехали й ввели президента в оману.

Він заявив, що "шабунята й соросята" його оббрехали й ввели президента в оману. На захист парламентаря став проросійський нардеп Максим Бужанський.

За словами Василевської-Смаглюк, вона і "більшість її колег" проти виключення Дубінського з фракції.

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Санкції проти Дубінського: коротко

США 11 січня ввели санкції проти 7 людей та 4 організацій за підозрою у втручання в американські вибори.

Під удар потрапили Деркач, Дубінський та ексдепутат Олександр Онищенко.

Сам Дубінський назвав санкції тимчасовими незручностями та додав, що зі "Слуги народу" через це він не виходитиме.



США ввели санкції проти українців / Інфографіка 24 каналу