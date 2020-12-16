Інтеграції в ряди КДБ є так званою перегорнутою сторінкою, адже незалежність України триває вже майже 30 років. Наразі у держави з церквою партнерські стосунки, вона не втручається у роботу священнослужителів.

В радянський час церква існувала в складних умовах, вона практично не могла існувати без контролю держави. Про це у програмі "Що це було" на 24 каналі розповів предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

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Він зауважив, що у відповідний час потрібно було навіть отримувати дозволи на призначення священнослужителів. Тоді вони та ієрархія співпрацювали з КДБ, вони не могли інакше, сказав предстоятель ПЦУ.

Зараз такого немає. Священнослужителі, які були в той час, уже за 30 років – похилого віку, багато з них вже відійшли,

– сказав Епіфаній.

"Я переконаний, що зараз таких випадків немає і священнослужителі, звичайно, не повинні працювати на іншу державу. Священнослужителі іншої церкви, зрозуміло, що працюють вже не на КДБ, а на ФСБ, це є. Але наші – всі патріотично налаштовані, спецслужби не мають потреби вербувати їх", – вважає предстоятель.

Він додав, що наразі втручання через відповідні спецслужби немає – церква разом з державою разом дбають про безпеку.