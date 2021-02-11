Україна має отримати законодавчі механізми захисту інформаційного простору. Адже залишаються канали, які потрібно перевірити щодо особи власників, джерела фінансування та дотримання журналістських стандартів.

Крім цього, на низці каналів й досі звучать речі, через які закрили ZIK, Newsone та "112 Україна". Про це в ефірі програми "6/9" розповів нардеп від "Слуги народу" Микола Потураєв.

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"Залишаються канали, до яких є претензії не лише з точки зору адвокації російської агресії і російського керівництва", – зауважив політик.

Потураєв: Є канали, які необхідно ретельно перевірити

За його словами, мають пройти перевірку всі канали з точки зору:

засновників;

фінансування;

дотримання журналістських стандартів.

Тому що маніпуляції, фейки – це зустрічається не лише на каналах, які безпосередньо пов'язані з ретрансляцією повідомлень, ідей ворога,

– зазначив Микола Потураєв.

На думку депутата, українське медійне законодавство взагалі не відповідає умовам гібридної війни. Воно мирного часу, коли ніхто не міг уявити такої ситуації, яка склалась.

"На щастя, в нас є санкційне законодавство, яке дозволило застосувати санкції проти конкретного громадянина і пов'язаних з ним компаній", – наголосив нардеп.

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