Залежить від президента: Данілов пояснив, як призначають засідання РНБО

Дата засідання Ради національної безпеки та оборони залежить від президента. Водночас інформація щодо тем, які обговорюватимуть, є закритою до відповідного моменту.

Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю зауважив, що йому невідомо, звідки у публічному доступі з'являється інформація, яку готують в апараті. Він пояснив, що це закриті дані.

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Залежить від голови. Володимир Зеленський визначає дату засідання, це його прерогатива,

– повідомив Олексій Данілов.

Також у відповідь на питання про те, чи можуть стати фігурантами наступних засідань ті, кого називають олігархами, секретар РНБО сказав, що Рада виконує державну справу.

"Якщо людина – не має значення олігарх, чи ні – підпадає під закон, ми будемо приймати рішення, яке не буде рахуватися з прізвищем ім'ям по батькові", – додав Олексій Данілов.

Що відомо про санкції РНБО

На початку лютого 2021 року Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти власника трьох проросійських телеканалів Тараса Козака.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти проросійського нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, а також його дружини Оксани Марченко.

Проти Віктора Януковича, Миколи Азарова та ще низки колишніх високопосадовців, які сприяли становленню окупації Криму та Донбасу Рада нацбезпеки і оборони ввела санкції вже 19 березня.