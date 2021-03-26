Залежить від президента: Данілов пояснив, як призначають засідання РНБО
Дата засідання Ради національної безпеки та оборони залежить від президента. Водночас інформація щодо тем, які обговорюватимуть, є закритою до відповідного моменту.
Джерело:BBC
Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю зауважив, що йому невідомо, звідки у публічному доступі з'являється інформація, яку готують в апараті. Він пояснив, що це закриті дані.
До теми Мені Литвин – як мокре горить, – Данілов про причетних до Харківських угод
Залежить від голови. Володимир Зеленський визначає дату засідання, це його прерогатива,
– повідомив Олексій Данілов.
Також у відповідь на питання про те, чи можуть стати фігурантами наступних засідань ті, кого називають олігархами, секретар РНБО сказав, що Рада виконує державну справу.
"Якщо людина – не має значення олігарх, чи ні – підпадає під закон, ми будемо приймати рішення, яке не буде рахуватися з прізвищем ім'ям по батькові", – додав Олексій Данілов.
Що відомо про санкції РНБО
- На початку лютого 2021 року Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти власника трьох проросійських телеканалів Тараса Козака.
- 19 лютого РНБО запровадила санкції проти проросійського нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, а також його дружини Оксани Марченко.
- Проти Віктора Януковича, Миколи Азарова та ще низки колишніх високопосадовців, які сприяли становленню окупації Криму та Донбасу Рада нацбезпеки і оборони ввела санкції вже 19 березня.
Поділитися новиною