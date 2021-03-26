Дата засідання Ради національної безпеки та оборони залежить від президента. Водночас інформація щодо тем, які обговорюватимуть, є закритою до відповідного моменту.

Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю зауважив, що йому невідомо, звідки у публічному доступі з'являється інформація, яку готують в апараті. Він пояснив, що це закриті дані.

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Залежить від голови. Володимир Зеленський визначає дату засідання, це його прерогатива,

– повідомив Олексій Данілов.

Також у відповідь на питання про те, чи можуть стати фігурантами наступних засідань ті, кого називають олігархами, секретар РНБО сказав, що Рада виконує державну справу.

"Якщо людина – не має значення олігарх, чи ні – підпадає під закон, ми будемо приймати рішення, яке не буде рахуватися з прізвищем ім'ям по батькові", – додав Олексій Данілов.

Зверніть увагу! 26 березня в Офісі Президента повідомили, що наразі Рада нацбезпеки та оборони збиратись не планує. Водночас триває підготовка до наступного засідання.

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