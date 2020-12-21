Чи припинить Україна авіасполучення з Британією через новий штам коронавірусу
Україна наразі не планує припиняти авіасполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу. У Мінінфраструктури заявляють, що рейси виконують переважно для повернення українців з навчання на різдвяні канікули.
У час, коли десятки країн по всьому світі припиняють авіасполучення з Британією, міністр інфраструктури Владислав Криклій зробив заяву щодо позиції України.
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Ми поки не закриватимемо авіасполучення з Великою Британією,
– зазначив Криклій.
Він нагадав, що Україна має візовий режим з Великою Британією, що вже обмежує кількість пасажирів між країнами.
Крім того, за словами Криклія, наразі рейси виконують здебільшого для повернення українців з навчання з-за кордону додому на різдвяні канікули.
Міністр додав, що Україна вестиме моніторинг ситуації з COVID-19 у Великій Британії. Якщо буде потреба, рішення щодо авіасполучення можуть змінити.
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Які країни припинили авіасполучення з Британією?Нідерланди, Бельгія, Італія, Чехія, Франція, Литва, Естонія, Болгарія, Канада, Ірландія, Швеція, Німеччина Австрія, Швейцарія, Аргентина, Чилі та інші країни. Більше читайте тут.
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