Україна наразі не планує припиняти авіасполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу. У Мінінфраструктури заявляють, що рейси виконують переважно для повернення українців з навчання на різдвяні канікули.

У час, коли десятки країн по всьому світі припиняють авіасполучення з Британією, міністр інфраструктури Владислав Криклій зробив заяву щодо позиції України.

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Ми поки не закриватимемо авіасполучення з Великою Британією,

– зазначив Криклій.

Він нагадав, що Україна має візовий режим з Великою Британією, що вже обмежує кількість пасажирів між країнами.

Крім того, за словами Криклія, наразі рейси виконують здебільшого для повернення українців з навчання з-за кордону додому на різдвяні канікули.

Міністр додав, що Україна вестиме моніторинг ситуації з COVID-19 у Великій Британії. Якщо буде потреба, рішення щодо авіасполучення можуть змінити.

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Зверніть увагу! Раніше посольство України у Великій Британії порекомендувало українцям тимчасово утриматись від поїздок до деяких регіонів Британії. Зокрема, просять не відвідувати Лондон та південно-східну частину Англії.