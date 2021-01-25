Закриття справи "Роттердам+": суд підтвердив законність дій прокурора САП

Вищий антикорупційний вважає законними дії прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який повторно закрив справу "Роттердам+". Рішення суд прийняв 25 січня.
Джерело: Вищий антикорупційний суд
Рішення про обґрунтованість дій прокурора винесла суддя Віра Михайленко.
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Скаргу адвоката Нікопольського заводу феросплавів про відвід прокурора САП не задовольнили. Рішення судді діє з моменту проголошення і не підлягає оскарженню.
Завод, що оскаржував дії прокурора, належить олігарху Ігорю Коломойському. За інформацією Національного антикорупційного бюро, завод є єдиними "потерпілим" у справі.