Вищий антикорупційний вважає законними дії прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який повторно закрив справу "Роттердам+". Рішення суд прийняв 25 січня.

Джерело: Вищий антикорупційний суд

Рішення про обґрунтованість дій прокурора винесла суддя Віра Михайленко.

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Що відомо про рішення судді

Скаргу адвоката Нікопольського заводу феросплавів про відвід прокурора САП не задовольнили. Рішення судді діє з моменту проголошення і не підлягає оскарженню.

Завод, що оскаржував дії прокурора, належить олігарху Ігорю Коломойському. За інформацією Національного антикорупційного бюро, завод є єдиними "потерпілим" у справі.

Що цьому передувало

Справу "Роттердам+" розслідували протягом 4 років, однак шкоду від формули не змогли довести.

Кримінальне провадження відкрили ще в березні 2017 року.

Справу закрили у серпні 2020 року.

У листопаді 2020 року ВАКС визнав дії прокурорів САП законними та обґрунтованими. Згодом її відкрили знову.

21 січня 2021 року САП повторно закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ньому складу злочину.