Закриття справи "Роттердам+": суд підтвердив законність дій прокурора САП
Вищий антикорупційний вважає законними дії прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який повторно закрив справу "Роттердам+". Рішення суд прийняв 25 січня.
Джерело: Вищий антикорупційний суд
Рішення про обґрунтованість дій прокурора винесла суддя Віра Михайленко.
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Що відомо про рішення судді
Скаргу адвоката Нікопольського заводу феросплавів про відвід прокурора САП не задовольнили. Рішення судді діє з моменту проголошення і не підлягає оскарженню.
Завод, що оскаржував дії прокурора, належить олігарху Ігорю Коломойському. За інформацією Національного антикорупційного бюро, завод є єдиними "потерпілим" у справі.
Що цьому передувало
- Справу "Роттердам+" розслідували протягом 4 років, однак шкоду від формули не змогли довести.
- Кримінальне провадження відкрили ще в березні 2017 року.
- Справу закрили у серпні 2020 року.
- У листопаді 2020 року ВАКС визнав дії прокурорів САП законними та обґрунтованими. Згодом її відкрили знову.
- 21 січня 2021 року САП повторно закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ньому складу злочину.
Що таке "Роттердам+"?Це формула, за якою Україна з 2016 року купувала паливо на міжнародній біржі в Нідерландах. Переплата за перші 2,5 роки дії формули "Роттердам+" нібито становила майже 35 мільярдів гривень.
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