Закриття каналів Медведчука очистить інфопростір лише на деякий час, – Солонтай

Джерело:24 канал
Третина українців підтримує блокування каналів NewsOne, ZIK і "112 Україна". Громадяни вважають таку заборону необхідною.
Ефект від закриття каналів буде. Таку думку висловив в ефірі програми "6/9" експерт з політики Олександр Солонтай.
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За його словами, це допоможе інформаційному простору.
На певний час це справді очищення інфопростору, але тимчасово,
– зазначив Солонтай.
Риторика каналів, як зауважив експерт, є потужною і сильною не від того, що вона є вмілою і вдалою. А від того, що є люди, які хочуть споживати її: "Вони хочуть чути саме те, що чують".
За словами Солонтая, на якийсь час "промивання мізків зменшиться". Але через певний період українці захочуть шукати подібні канали:
Також він додав: "До кінця не складається картинка в тому, що ці канали точно не зможуть відновитися. Адже щонайменше нікому не заважає брати готові канали, які зараз транслюються, і навіть не купувати їх офіційно".