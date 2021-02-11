Закриття каналів Медведчука очистить інфопростір лише на деякий час, – Солонтай
Третина українців підтримує блокування каналів NewsOne, ZIK і "112 Україна". Громадяни вважають таку заборону необхідною.
Джерело:24 канал
Ефект від закриття каналів буде. Таку думку висловив в ефірі програми "6/9" експерт з політики Олександр Солонтай.
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Ефект від закриття каналів буде
За його словами, це допоможе інформаційному простору.
На певний час це справді очищення інфопростору, але тимчасово,
– зазначив Солонтай.
Риторика каналів, як зауважив експерт, є потужною і сильною не від того, що вона є вмілою і вдалою. А від того, що є люди, які хочуть споживати її: "Вони хочуть чути саме те, що чують".
Українці шукатимуть нові канали
За словами Солонтая, на якийсь час "промивання мізків зменшиться". Але через певний період українці захочуть шукати подібні канали:
- або в Україні виникатимуть нові проросійські канали;
- або переходитимуть на російські.
Канали можуть відновитися
Також він додав: "До кінця не складається картинка в тому, що ці канали точно не зможуть відновитися. Адже щонайменше нікому не заважає брати готові канали, які зараз транслюються, і навіть не купувати їх офіційно".
Блокування каналів Медведчука: коротко
- На початку лютого канали NewsOne, "112 Україна" та ZIK припинили своє мовлення.
- Це сталось після того, як Рада нацбезпеки та оборони ввела санкції проти їхнього власника Тараса Козака.
- Відповідно до опитування "Рейтингу", підтримують блокування каналів Козака 49% українців, однак 41% людей цим незадоволені.
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