Закрити всю країну, – Данілов не виключає всеукраїнського локдауну

Олексій Данілов не виключає, що на локдаун доведеться "закрити всю країну". Це станеться, якщо ситуація з коронавірусом погіршуватиметься.

Рада національної безпеки та оборони вже найближчим часом може провести спеціальне засідання.

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Це стосується не лише коронавірусу, адже ланцюгом іде економіка та багато інших речей,

– наголосив Данілов.

За словами секретаря РНБО, від людей залежить, чи обговорюватимуть можливість всеукраїнського локдауну. Кожна громада має самостійно ухвалювати рішення, яких обмежень наразі потребує.

Що ще сказав Данілов

Повністю закриті області – це вже винятковий випадок.

Однак якщо надалі ситуація з коронавірусом погіршуватиметься, то "я не виключаю, що може бути закрита вся країна".

Що відбувається з коронавірусом в Україні