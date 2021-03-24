Закрити всю країну, – Данілов не виключає всеукраїнського локдауну

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Джерело:

ВВС

Олексій Данілов не виключає, що на локдаун доведеться "закрити всю країну". Це станеться, якщо ситуація з коронавірусом погіршуватиметься.

Рада національної безпеки та оборони вже найближчим часом може провести спеціальне засідання.

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Це стосується не лише коронавірусу, адже ланцюгом іде економіка та багато інших речей,
– наголосив Данілов.

За словами секретаря РНБО, від людей залежить, чи обговорюватимуть можливість всеукраїнського локдауну. Кожна громада має самостійно ухвалювати рішення, яких обмежень наразі потребує.

Що ще сказав Данілов

  • Повністю закриті області – це вже винятковий випадок.
  • Однак якщо надалі ситуація з коронавірусом погіршуватиметься, то "я не виключаю, що може бути закрита вся країна".

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