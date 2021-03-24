Закрити всю країну, – Данілов не виключає всеукраїнського локдауну
Олексій Данілов не виключає, що на локдаун доведеться "закрити всю країну". Це станеться, якщо ситуація з коронавірусом погіршуватиметься.
Джерело:ВВС
Рада національної безпеки та оборони вже найближчим часом може провести спеціальне засідання.
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Це стосується не лише коронавірусу, адже ланцюгом іде економіка та багато інших речей,
– наголосив Данілов.
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