Олексій Данілов не виключає, що на локдаун доведеться "закрити всю країну". Це станеться, якщо ситуація з коронавірусом погіршуватиметься.

Рада національної безпеки та оборони вже найближчим часом може провести спеціальне засідання. Зауважте П'ють зілля, а тоді їх привозять в лікарню, – гендиректор Дніпропетровської лікарні про COVID-19 Це стосується не лише коронавірусу, адже ланцюгом іде економіка та багато інших речей,

– наголосив Данілов. Новина доповнюється