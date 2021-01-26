Не виявили криміналу: слідчі закрили справу ексчиновника, який тягнув за машиною собаку

Джерело: "Суспільне"

Так, кримінальне провадження вирішили закрити. Про це розповів заступник керівника Старокостянтинівської місцевої прокуратури Сергій Комонюк.

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Результати судово-медичної експертизи показали, що тілесні ушкодження собаки на кличку Барсік є середнього ступеня важкості. Стверджують, що у пса відсутні ознаки каліцтва та немає проблем зі здоров'ям. Саме тому, за словами Комонюка, справу закрили.

Водночас до Красилівського відділу поліції направили матеріали, щоб, можливо, притягнути чиновника до адміністративної відповідальності. Тобто тепер Байдичу загрожує лише штраф.

Яка доля Барсіка

Зазначили, що собака досі проживає в кінологічному центрі Нацполіції. Песику виділили окремий вольєр, а службові собаки діляться із ним їжею, оскільки для Барсіка харчів не передбачають.

Наразі Барсік гарно почувається, він доглянутий і чекає на нових господарів, які захочуть прийняти його у свою родину. Але з охочих його забрати, до кінологічного центру ніхто не звертався,

– розповіли правоохоронці.



Барсік / Фото "Суспільне"

Що цьому передувало