Не виявили криміналу: слідчі закрили справу ексчиновника, який тягнув за машиною собаку
Слідчі закрили справу колишнього директора Державного архіву Хмельницької області Володимира Байдича, який прив'язав до машини собаку та поїхав. Криміналу у діях ексчиновника не побачили.
Джерело: "Суспільне"
Так, кримінальне провадження вирішили закрити. Про це розповів заступник керівника Старокостянтинівської місцевої прокуратури Сергій Комонюк.
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Чому закрили справу
Результати судово-медичної експертизи показали, що тілесні ушкодження собаки на кличку Барсік є середнього ступеня важкості. Стверджують, що у пса відсутні ознаки каліцтва та немає проблем зі здоров'ям. Саме тому, за словами Комонюка, справу закрили.
Водночас до Красилівського відділу поліції направили матеріали, щоб, можливо, притягнути чиновника до адміністративної відповідальності. Тобто тепер Байдичу загрожує лише штраф.
Яка доля Барсіка
Зазначили, що собака досі проживає в кінологічному центрі Нацполіції. Песику виділили окремий вольєр, а службові собаки діляться із ним їжею, оскільки для Барсіка харчів не передбачають.
Наразі Барсік гарно почувається, він доглянутий і чекає на нових господарів, які захочуть прийняти його у свою родину. Але з охочих його забрати, до кінологічного центру ніхто не звертався,
– розповіли правоохоронці.
Що цьому передувало
- У листопаді 2019 року в мережі оприлюднили відео, на якому чоловік прив'язав до авто собаку та поїхав. Вийшовши з авто, живодер стверджував, що собака був агресивним, тому він вирішив його вивезти.
- Бідолашна тварина стікала кров'ю: у Барсіка були пошкоджені лапки.
- Виявилось, що власник собаки – це директор Державного архіву в Хмельницькій області Байдич.
- Згодом проти чиновника відкрили кримінальну справу. У лютому 2020 року Байдича звільнили з посади.
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