Олексій Резніков заявив, що в проєкті закону про державну політику перехідного періоду на Донбасі відмовилися від використання поняття "колаборант". Це слово – суперечливе, а його використання може мати негативний вплив на невинних людей.

Чому від використання слова "колаборант" вирішили відмовитися

Відмову від використання поняття "колаборант" у законодавстві пояснив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Ми для себе прийняли рішення відмовитися від слова "колаборант",

– заявив Резніков.

Він уточнив, що раніше й сам використовував його в інтерв'ю і навіть говорив, що потрібно прийняти законодавство про колаборантів. Однак згодом проаналізували міжнародний досвід, зокрема й історичний.

"Ми побачили, що колаборація має дуже суперечливе значення і носить негативну конотацію в ставленні до всіх", – пояснив міністр. Крім того, під це поняття часто можуть потрапити звичайні люди, навіть заручники.

На думку Резнікова, це дуже ризикована тема, тому від такої термінології вирішили відмовитися.

Більшість людей на окупованій території – заручники, тому ми пропонуємо ввести градацію співпраці з окупаційними режимами, щоб була можливість чітко розрізняти,

– підсумував глава відомства.

Що ще пропонують у законопроєкті

Визначити термінологію, яка повинна бути єдиною для всього законодавства. Зокрема, такі терміни:

окупаційні сили й окупаційні служби Росії;

політико-дипломатичні та санкційні заходи;

територіальні громади на лінії розмежування;

тимчасова окупація;

деокупація;

реінтеграція деокупованих територій пріоритетного розвитку тощо.

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