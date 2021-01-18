Офіс Президента терміново пише законопроєкт для порятунку заступника керівника ОПУ Олега Татарова. Новим документом хочуть забрати топ-посадовців з підслідності НАБУ та надати генпрокурору право забирати справи бюро.

Юристка Центру протидії корупції Олена Щербань зазначила, що кожна норма цього проєкту може так чи інакше вплинути на справу Татарова. Про це вона повідомила в ефірі 24 каналу.

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Проєкт міг готувати Татаров

За її словами, документ може готувати Татаров. І цілком зрозуміло, чому він це робить.

Ми підозрюємо, що цей законопроєкт готує сам Татаров. До нас потрапив його текст і певне листування, які підтверджують це,

– зазначила Щербань.

Чим загрожує цей законопроєкт

Цим законопроєктом НАБУ хочуть усунути від прямої співпраці з іноземними правоохоронцями. Якщо це право надавали бюро, аби ніхто не міг втручатися, тепер це можна буде робити через Офіс Генпрокурора.

"Це ручне керівництво справами. І що дуже важливо, всі ці норми абсолютно суперечать самій ідеології створення НАБУ і антикорупційних органів, а також – міжнародним зобов'язанням України", – також сказала Щербань.

Розірвання відносин із Заходом

Вона додала, що це – чергова спроба розірвати відносини України із Заходом. "Тому якщо цей законопроєкт подадуть і Татарова не відсторонять, то це буде свідченням того, що Росія фактично керує ОП", – зауважила адвокатка.

Коротко про справу Татарова