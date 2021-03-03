Верховна Рада 3 березня проголосувала законопроєкт, який відновить роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Однак цей документ не допоможе вирішити наявні у судовій владі проблеми.

Відтак прийняття цього проєкту закону не є кроком до проведення судової реформи. Про це розповіла виконавча директорка громадської організації "Фундація DEJURE" Ірина Шиба.

До теми Запуск роботи ВККС: Рада попередньо підтримала судову реформу

"Цей законопроєкт лише поглибить проблеми, наявні у судовій владі. Адже контроль над формуванням кваліфікаційної комісії суддів і над подальшим відбором суддів отримає Вища рада правосуддя", – пояснила вона.

Експертка відзначила, що до персонального складу ВРП є численні зауваження. Адже саме цей орган:

допоміг уникнути відповідальності суддям Майдану;

не дав відсторонити Павла Вовка після гучного скандалу з плівками НАБУ.

Ірина Шиба пригадала, навіть Володимир Зеленський заявив, що до ВРП є претензії, і вніс до парламенту ще один законопроєкт щодо її реформування. Але водночас 3 березня парламент прийняв законопроєкт, який надає Вищій раді правосуддя ще більше контролю над судовою владою.

Як має проходити відбір до Вищої кваліфкомісії суддів

За її словами Україна має сформувати комісію з незалежних експертів, якій довірятиме громадськість. Це може бути зроблено за участі міжнародних експертів, як це було у відборі суддів Вищого антикорупційного суду.

Проте голос міжнародних експертів повинен бути вирішальним, а не як пропонує законопроєкт №3711-Д.

Під час цього конкурсу ми маємо вибрати кращих з найкращих, а не відсіяти найгірших. І це неможливо зробити без конкурсної комісії,

– підкреслила виконавча директорка "Фундації DEJURE".

Ірина Шиба прокоментувала відновлення роботи ВККС: відео