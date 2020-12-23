РНБО розробила два законопроєкти про територіальну оборону. Документи поки передали в Офіс Президента. А до 29 грудня один з документів внесуть на розгляд Верховної Ради.

Міжвідомча група врахувала попередні зауваження Зеленського

Над законопроєктами працювала міжвідомча група щодо зміцнення обороноздатності країни. Про це інформує пресслужба Ради з національної безпеки та оборони України.

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До міжвідомчої робочої групи увійшли фахівці всіх структур, які добротно попрацювали, ми розробили два альтернативних законопроєкти, і два тижні тому представили їх президенту,

– сказав перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль.

Один законопроєкт про територіальну оборону уже зареєстрували в Раді

Глава держави вніс деякі зауваження, документи доопрацювали і знову передали в ОПУ. У РНБО сподіваються, що парламент візьметься за них якомога швидше. У Раді, зауважив Коваль, уже зареєстрований один законопроєкт про територіальну оборону авторства нардепів.

Важливо! Раніше секретар Ради з нацбезпеки та оборони Олексій Данілов повідомляв, що закон про тероборону мають ухвалити до кінця 2020 року.