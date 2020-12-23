Законопроєкт про територіальну оборону передали в Офіс Президента: коли його розгляне Рада
РНБО розробила два законопроєкти про територіальну оборону. Документи поки передали в Офіс Президента. А до 29 грудня один з документів внесуть на розгляд Верховної Ради.
Міжвідомча група врахувала попередні зауваження Зеленського
Над законопроєктами працювала міжвідомча група щодо зміцнення обороноздатності країни. Про це інформує пресслужба Ради з національної безпеки та оборони України.
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До міжвідомчої робочої групи увійшли фахівці всіх структур, які добротно попрацювали, ми розробили два альтернативних законопроєкти, і два тижні тому представили їх президенту,
– сказав перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль.
Один законопроєкт про територіальну оборону уже зареєстрували в Раді
Глава держави вніс деякі зауваження, документи доопрацювали і знову передали в ОПУ. У РНБО сподіваються, що парламент візьметься за них якомога швидше. У Раді, зауважив Коваль, уже зареєстрований один законопроєкт про територіальну оборону авторства нардепів.
Що пропонує законопроєкт про територіальну оборону?Як розповів заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос, територіальна оборона дозволить мати розгалужену систему охорони держави, яка передбачає залучення громадян до оберігання власної родини та території. Наразі планують, що безпеку на всій території України дозволять гарантувати близько 400 тисяч осіб. Це створення окремої територіальної оборони без підпорядкування сухопутним військам.
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