Верховна Рада може вже наступного тижня ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт про всеукраїнський референдум. Про це повідомив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Він нагадав, що цей закон вже майже пів року обробляється і узгоджується з міжнародними інституціями та українськими експертами.

Депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук зауважила, що це було програмною обіцянкою і президента, і партії. Відтак вона впевнена, що голоси у фракції знайдуться. Адже в червні, коли було голосування за законопроєкт у першому читанні, його підтримали понад 250 нардепів. Про це вона розповіла в ефірі 24 каналу.

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Євгенія Кравчук переконана, що всі юридичні нюанси в законопроєкті вже пропрацьовані на рівні профільного комітету. Відтак завершиться ця вся робота у залі Верховної Ради вже наступного тижня.

Вона також не виключаю, що навіть у перший пленарний день, 26 січня, парламентарі розглянуть закон про референдум.

Надійшло багато поправок до другого читання. З них близько 400 комітет врахував повністю чи частково, близько 1000 – відхилив,

– пояснила депутатка.

Вона сподівається на конструктивну поведінку колег, які не наполягатимуть на великій кількості правок. Щоб Верховна Рада доволі швидко прийняла цей важливий законопроєкт.

Крім цього, вона також наголосила, що документ встановлює 4 запобіжники, які мають на меті жодним чином не допустити ті питання, які можуть погіршити стан територіальної цілісності. "Жодна якась відмова від Донбасу чи Криму точно не зможе потрапити на розгляд на референдумі", – наголосила Євгенія Кравчук.

Позиція "Голосу" щодо ухвалення законопроєкту про референдум

Натомість нардеп від "Голосу" Андрій Осадчук відзначив, що оптимізм президентської фракції щодо здатності ухвалювати закон зараз викликає лише посмішку. Адже за останні пів року "Слуга народу" практично жоден важливий закон не змогла ухвалити, давши 226 голосів від монобільшості.

За його словами, сама монобільшість наразі залишається більше юридичною формальністю, ніж юридичною реальністю. Навіть у списку про 16 важливих законів 2020 року лише 2 з них проголосували від монобільшості. Всі інші – ухвалили за допомогою інших фракцій.

Тому зараз говорити про те, що в тій складній ситуації, в якій перебуває монобільшість, яка розповзається на групи, однозначно 226 голосів не буде в них. Аби в них було хоча б 200,

– відзначив депутат.

На думку Андрія Осадчука, є дуже багато юридичних аспектів, які ставлять під сумнів можливість як ухвалення, так і подальшої імплементації закону.