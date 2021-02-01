Станом на лютий 2021 року український законопроєкт про державну політику перехідного періоду вивчають у Франції та Німеччині.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що реакцію офіційного Парижа та Берліна на законопроєкт оприлюднять вже найближчим часом.

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Ми розглядаємо цей законопроєкт і в Парижі, і в Києві. Ми також обговорюємо його з нашими партнерами, зокрема з Німеччиною, щоб досягти спільної позиції,

– наголосив де Понсен.

Що ще сказав де Понсен

Вибори на Донбасі можна провести лише за умови забезпечення умов безпеки.

Водночас якнайшвидші вибори мають стати ціллю, адже управління через виборчі органи – це запорука демократії.

Конлфікт в Україні не є замороженим.

Необхідно докласти усіх зусиль, щоб досягнути результати у межах нормандського формату та мінських домовленостей.

Законопроєкт про державну політику перехідного періоду: що відомо