Рада може повторно голосувати за обіг зброї: Монастирський назвав умову
Денис Монастирський заявив, що у випадку провалу голосування у першому читанні за закон про обіг зброї його ще раз винесуть на розгляд. За його словами, думки нардепів щодо документу розділилися.
Джерело:24 канал
Глава правоохоронного комітету Верховної Ради зазначив, що основна проблема законопроєкту – це частина про легалізацію короткоствольної зброї. Про це він повідомив під час брифінгу 15 лютого.
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Законопроєкт про обіг цивільної зброї потрібен
Нам однозначно потрібен закон про зброю. І ми маємо у Раді визначитися, яка з концепцій буде підтримана. А концепцій дві – чи ми в принципі займаємося легалізацією "короткостволів", чи ми їх не підтримуємо. Іншого варіанту немає,
– наголосив народний депутат.
Денис Монастирський зауважив, що запропонував у разі провалу голосування знову винести документ на перше читання, але вирішивши питання з легалізацією "короткостволів".
"Якщо він буде підтриманий, більшість депутатів висловилися за те, щоб питання короткоствольної зброї було прибрано зі законопроєкту. І друге – якщо він не буде підтриманий, то моє прохання, як голови комітету було, що ми направимо його на повторне перше читання, щоб невідкладно забрати звідти питання короткоствольної зброї", – сказав "слуга народу".
Легалізацію "короткостволу" можуть розглянути пізніше
Він додав, що в документі можуть передбачити, що питання легалізації короткоствольної зброї буде розглянуто пізніше.
Ми винесемо, що питання короткоствольної зброї буде врегульовано колись. Це не закон про "короткоствол", його там 2 – 3%. Питання "короткостволу" притягло на себе всю увагу. І тоді ми подаємо. І тоді ми поставимо його на повторне голосування,
– підсумував Денис Монастирський.
Легалізація зброї в Україні: що відомо
- Закон про легалізацію зброї Верховній Раді порекомендував ухвалити Комітет з питань правоохоронної діяльності.
- Він передбачає, що людина матиме посвідчення, де будуть зазначені відповідні категорії зброї, які вона може придбати.
- Для кожної одиниці зброї передбачатиметься технічний паспорт про власника та серійний номер зброї.
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