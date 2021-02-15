Денис Монастирський заявив, що у випадку провалу голосування у першому читанні за закон про обіг зброї його ще раз винесуть на розгляд. За його словами, думки нардепів щодо документу розділилися.

Глава правоохоронного комітету Верховної Ради зазначив, що основна проблема законопроєкту – це частина про легалізацію короткоствольної зброї. Про це він повідомив під час брифінгу 15 лютого.

Читайте також Обіг зброї та дешеве розмитнення авто: що Рада розглядатиме наступного тижня

Законопроєкт про обіг цивільної зброї потрібен

Нам однозначно потрібен закон про зброю. І ми маємо у Раді визначитися, яка з концепцій буде підтримана. А концепцій дві – чи ми в принципі займаємося легалізацією "короткостволів", чи ми їх не підтримуємо. Іншого варіанту немає,

– наголосив народний депутат.

Денис Монастирський зауважив, що запропонував у разі провалу голосування знову винести документ на перше читання, але вирішивши питання з легалізацією "короткостволів".

"Якщо він буде підтриманий, більшість депутатів висловилися за те, щоб питання короткоствольної зброї було прибрано зі законопроєкту. І друге – якщо він не буде підтриманий, то моє прохання, як голови комітету було, що ми направимо його на повторне перше читання, щоб невідкладно забрати звідти питання короткоствольної зброї", – сказав "слуга народу".

Легалізацію "короткостволу" можуть розглянути пізніше

Він додав, що в документі можуть передбачити, що питання легалізації короткоствольної зброї буде розглянуто пізніше.

Ми винесемо, що питання короткоствольної зброї буде врегульовано колись. Це не закон про "короткоствол", його там 2 – 3%. Питання "короткостволу" притягло на себе всю увагу. І тоді ми подаємо. І тоді ми поставимо його на повторне голосування,

– підсумував Денис Монастирський.

Зверніть увагу! Згідно з даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", легалізацію зброї підтримують лише 23% українців. Натомість 75% – проти. Монастирський про законопроєкт про обіг зброї: дивіться відео

Легалізація зброї в Україні: що відомо

Закон про легалізацію зброї Верховній Раді порекомендував ухвалити Комітет з питань правоохоронної діяльності.

Він передбачає, що людина матиме посвідчення, де будуть зазначені відповідні категорії зброї, які вона може придбати.

Для кожної одиниці зброї передбачатиметься технічний паспорт про власника та серійний номер зброї.

До слова Проти обігу пістолетів: МВС і Нацполіція України підтримують закон про зброю