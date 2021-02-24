Законопроєкт про медіа знову почали обговорювати у повний голос, – Соляр
На фоні закриття телеканалів Тараса Козака автоматично з'явилася ще одна тема – законопроєкт про медіа. Ще у 2019 році його запропонував чинний міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Джерело:24 канал
Про це розповіла журналістка Катерина Соляр у своєму блозі "Підгорає". За її словами, документ передбачав значне розширення повноважень Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.
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Як зазначила журналістка, у разі прийняття законопроєкту Нацрада з питань телебачення та радіомовлення могла б:
- вільно штрафувати;
- блокувати контент;
- через суд закривати сайти чи програми за певні висловлювання ЗМІ.
Соляр розповіла, що найбільше цей законопроєкт критикували саме журналісти-розслідувачі.
З нашими судами все закінчилося б тим, що один корупціонер проти них заведе справу, інший скаже, що вони на нього наговорюють і все – немає журналістів-розслідувачів,
– припустила вона.
За словами Соляр, після того, як текст законопроєкту оприлюднили, до нього подали тисячі правок і на цьому історія обірвалася. Наразі про документ знову заговорили у повний голос.
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Як зазначив Ткаченко, до Верховної Ради законопроєкт ще не вносять, але побажання у вигляді правок вже почали збирати.
"Поки з великих медійних холдингів, а далі прийдуть з документом і до інтернет-ЗМІ, щоб знайти якийсь компроміс", – припустила Соляр.
За словами журналістки, окремо буде ще й закон про дезінформацію. Зокрема, він передбачає цілий перелік питань, може певним чином сприяти критичному мисленню та допомагати протидіяти неправдивій інформації.
Законопроєкт про медіа: що відомо
- Володимир Зеленський у листопаді 2019 року доручив Кабінету Міністрів розробити законопроєкт про вимоги та стандарти новин.
- Документ пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій і засобів державного регулювання та галузевого саморегулювання.
- Верховна Рада 19 травня 2020 року відправила законопроєкт на допрацювання.
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