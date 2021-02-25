"Слуги" внесли у Раду законопроєкт про колабораціонізм: про що він

Низка депутатів із фракції "Слуга народу" 24 лютого подали до парламенту законопроєкт про кримінальну відповідальність за колабораціонізм. Його тексту ще немає, але одна з авторок документу – Євгенія Кравчук – розкрила деякі подробиці.

У законопроєкті покарання за колабораційну діяльність пропонують встановити на рівні 10 – 15 років.

Читайте також Стосується правової позиції: Разумков хоче змінити закон про санкції

Що відомо про зміст законопроєкту про колабораціонізм

Заступниця голови фракції "Слуга народу" й одна з ініціаторок законопроєкту Євгенія Кравчук дала таке визначення колабораціонізму:

Це "сприяння окремими громадянами або юридичними особами державі-агресору у здійсненні агресивних дій, розгортанні збройного конфлікту проти України, включаючи підтримку збройних формувань та окупаційних адміністрацій держави-агресора та інші дії, які кваліфікуються як колабораціонізм".

"Під час поїздки на фронт торік багато спілкувалася з нашими військовими щодо проблеми колабораціонізму. Обіцяла дослідити питання та зареєструвати законопроєкт. Виконую обіцянку", – написала нардепка у фейсбуці.

5144 – передбачає кримінальну відповідальність за колабораційну діяльність

За її словами, депутати за сприяння низки громадських організацій створили та зареєстрували кілька законопроєктів. Перший із них – 5144 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність)". Документ:

Обмежить доступ колаборантів до державних посад та місцевого самоврядування на 15 років.

Передбачає інші покарання для людей, які співпрацювали з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією чи воєнізованими формуваннями.

Створює правові умови для ліквідації юридичних осіб, уповноважені особи яких співпрацювали з державою-агресором.

Поширює на таке кримінальне правопорушення можливість спеціального досудового розслідування (in absentia – за відсутності обвинуваченого).

Що визнаватимуть колабораційною діяльністю та як за неї каратимуть

️За публічне заперечення громадянином України збройної агресії проти України та встановлення тимчасової окупації частини території України, а також за публічні заклики до підтримки рішень чи дій держави-агресора та її збройних формувань, до співпраці з державою-агресором чи окупаційною адміністрацією, до невизнання державного суверенітету України над окупованими територіями України – позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 10 – 15 років.

За добровільне обіймання громадянином України посади (не господарської чи адміністративної) у незаконних органах влади на окупованій території – те саме, але з конфіскацією майна або без неї.

За здійснення пропаганди у навчальних закладах, і за впровадження освітніх стандартів держави-агресора – виправні роботи на строк до 2 років, арешт до 6 місяців або позбавлення волі до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном від 10 до 15 років.

За передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним формуванням на окупованій території, а також за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором чи окупаційною адміністрацією – штраф до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів або позбавлення волі від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 10 – 15 років та з конфіскацією майна.

За добровільне обіймання господарської або адміністративної посади, включно з виборною, у незаконних органах влади, а також за участь в організації та проведенні незаконних виборів чи референдумів на окупованій території, або й за публічні заклики до проведення таких заходів – позбавлення волі на 5 – 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном на 10 – 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

За організацію та проведення політичних або інформаційних заходів у співпраці з державою-агресором або окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань, або на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України, а також за активну участь у таких заходах – позбавлення волі на 10 – 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 10 – 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

За добровільне обіймання посади в незаконних судових або правоохоронних органах, добровільну участь в незаконних збройних формуваннях, створених на окупованій території чи в збройних формуваннях держави-агресора, а також за надання таким формуванням допомоги у бойових діях проти Збройних сил та інших військових формувань України – позбавлення волі на 12 – 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 10 – 15 років з конфіскацією майна або без такої.

5143 – передбачає ліквідацію партій та громадських організацій

Законопроєкт 5143 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність)", за словами Кравчук, доповнює попередній законопроєкт:

Щодо обмеження доступу до виконання окремих функцій, пов’язаних із проведенням виборів усіх рівнів.

Щодо доступу до військової служби та допуску до державної таємниці для осіб, які співпрацювали з державою агресором, її окупаційною адміністрацією чи її збройними формуваннями.

Також документ "встановлює додаткові правові підстави для ліквідації політичних партій, громадських, благодійних чи релігійних організацій, професійних спілок та громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону, уповноважені особи яких здійснювали таку співпрацю".

Над цією законодавчою ініціативою зараз працюватиме профільний комітет, редакція може змінитись. Будемо розгортати широку дискусію зі залученням експертного середовища, адже це важливо для відновлення справедливості та захисту української державності у всіх сферах її життєдіяльності,

– підсумувала Євгенія Кравчук.

Варто нагадати, що ще в листопаді Петиція про узаконення понять "колаборант" і "пособник окупантів" набрала голоси