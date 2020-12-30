У Конституційному Суді заявили, буцімто рішення Президента України Володимира Зеленського про відсторонення голови Суду Олександру Тупицького було незаконним. Втім, Офіс генпрокурора запевняє: все відбулося в межах законодавства.

Своє роз'яснення щодо законності відсторонення голови Конституційного Суду України Офіс генерального прокурора опублікував на офіційній сторінці.

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Аргументи прокуратури:

Відсторонення від посади є одним з інститутів кримінального судочинства, закріплений у системі заходів забезпечення кримінального провадження (тут ОГПУ посилається на статтю КПК про заходи забезпечення кримінального провадження й підстави їх застосування, зокрема щодо суддів).

Порядок застосування такого заходу у вигляді відсторонення від посади містять як загальні норми, так і спеціальні, які застосовують щодо суддів, а також посадових осіб, яких призначає президент.

Натомість гарантії незалежності суддів Конституційного Суду, зокрема під час здійснення щодо них кримінального провадження, передбачені в Конституції України, законі про КСУ, а також КПК.

Якими були аргументи КСУ:

У Конституційному Суді заявили, що указ Президента України про відсторонення Олександра Тупицького є юридично нікчемним, тож Володимир Зеленський має його скасувати.

Аргументом було те, що стаття 154 КПК про відсторонення від посади, на яку посилався президент, не може застосовуватися щодо суддів КСУ. В Офісі генпрокурора кажуть, що це не правда.