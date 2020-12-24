У законі про недостовірне декларування немає балансу між відповідальністю посадовців та громадян. Чиновник, який не вказує усе своє майно, фактично лише платитиме штраф.

Водночас штрафи за брехню в деклараціях збільшилися майже вдвічі. Про це повідомила юристка Тетяна Козаченко в ефірі 24 каналу.

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За її словами, в законопроєкті також передбачили обмеження волі, однак в Україні воно не працює. Козаченко розповіла, що позбавлення волі – це коли людину відправляють до в'язниці, а обмеження не передбачає ув'язнення.

Людина має право працювати на території спеціальних узгоджених центрів та може пересуватися обмеженою територією. Однак в Україні така відповідальність є неефективною,

– наголосила вона.

Довідка. Володимир Зеленський 23 грудня 2020 року підписав закон, який відновлює відповідальність за недостовірне декларування та неподання декларацій. Детальніше про це – читайте тут.

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Козаченко припустила, якби Зеленський не підписав законопроєкт, то за цей період депутати не понесли б жодної відповідальності. Вона зазначила, що тому парламент не позбавили можливості посилити цю відповідальність.

"Бачу, що президент не хоче в цій частині блокувати навіть ті рішення, які блокував парламент", – розповіла Козаченко.

Збільшення штрафів – позитивний крок

Як розповіла Козаченко, попри те, що стаття, яку визнали неконституційною, працювала багато років, насправді в Україні не засудили до позбавлення волі жодного посадовця. Тому збільшення штрафів – це також крок, щоб посадовці несли відповідальність за брехню в деклараціях.

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Юристка розповіла, що навіть при наявності штрафів, стаття передбачає й заборону обіймати посади. Однак Козаченко додала, що суспільство має наполягати, щоб парламент додатково ввів кримінальну відповідальність щодо позбавлення волі.