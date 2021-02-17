Народні депутати у першому читанні схвалили закон про заочне засудження. Якщо його повністю ухвалять, то це дасть можливість для нових кроків у розслідуванні справ Майдану.

Ще 5 років тому Європейський суд визнав Майдан та Революцію Гідності тими історичними подіями, які вплинули на встановлення української державності. Про це в ефірі повідомила нардепка, представниця Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова.

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За її словами, тепер ніхто не зможе говорити на міжнародному рівні, що ті події були заколотом чи переворотом. Адже ВР дала правове визначення Майдану.

Що означає закон про заочне засудження

Нардепка зазначила, що закон про заочне засудження дасть можливість заочно засудити беркутівців та топ-посадовців (зокрема Віктора Пшонку, Олександра Захарченка, керівника "беркутівців" Дмитра Садовника) навіть попри те, що вони перебувають за межами України.

Якщо цей закон ухвалять, то не потрібно буде їх оголошувати в міжнародний розшук. Ми зможемо їх заочно засудити в українських судах,

– зазначила Устінова.

"Ми розуміємо, що ці люди перебувають або в Росії, або на окупованих територіях. Це не дає можливості Україні фактично оголосити їх в розшук і почати щодо них процес досудового слідства", – додала представниця Комітету ВР.

Що відомо про справу Майдану? Ті злочини, які скоїли під час Ті злочини, які скоїли під час Революції Гідності , об'єднали у "Справу Майдану". Вона містить 89 кримінальних проваджень, у межах яких розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

Нагадаємо! Верховна Рада схвалила законопроєкт №2164, за який у першому читанні свої голоси віддали 299 парламентаріїв. Документ дозволить розглядати клопотання про арешт і його обрання за відсутності підозрюваного чи обвинуваченого.