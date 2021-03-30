Верховна Рада 30 березня збільшила покарання для тих, хто ухиляється від служби в армії. Крім того, запровадила новий вид служби для резервістів.

Відповідний законопроєкт №3553 підтримали 226 нардепів. Утримався 21 нардеп.

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Покарання за ухиляння від служби

Документ вносить зміни до Кримінального кодексу щодо ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Відтак за ухилення можуть ув'язнити на термін від 3 до 5 років.

Ухилення від військового обліку після попередження комісара каратимуть штрафом 5100 до 8500 гривень. Ухилення від навчальних зборів – від 8500 до 11900 гривень або виправними роботами на термін до 2 років.

За порушення правил військового обліку будуть штрафувати від 510 до 850 грн. За повторне порушення штрафи зростуть до 850 – 1700 гривень.

За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію загрожує штраф від 1700 до 3400 гривень, для посадовців – від 3400 до 5100 гривень. За повторне порушення штрафи будуть більшими.

Призов резервістів

Ініціатива впроваджує новий вид служби – контракти за резервістами оперативного резерву ЗСУ. Таким чином законопроєкт створює інструмент, який дозволяє при загостренні ситуації на фронті за добу мобілізувати резервістів. Скликати резервістів будуть за допомогою указу президента.

Зауважимо, законопроєкт готували майже рік, у першому читанні його прийняли у вересні 2020 року.