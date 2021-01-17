Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна розповіла, коли в Україні ухвалять законопроєкт про статус ветеранів. За її словами, це відбудеться "найближчим часом".

Що заявила Лапутіна

Відповідний законопроєкт вже перебуває на фінальній стадії підготовки. Про це міністерка розповіла в інтерв'ю "Радіо Свободі".

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Насправді вже розроблений законопроєкт про захисників і захисниць, як і про учасників Революції гідності, родин загиблих Небесної сотні,

– сказала Лапутіна.

Вона додала, що мають відбутися ще певні узгодження з комітетами Верховної Ради.

"Зараз йде підтримка з усіх боків. Тобто, можливо, якісь технічні питання і неузгодженості ще є, але я думаю, що найближчим часом ці законопроєкти будуть ухвалені", – наголосила міністерка.

Втім, точної дати схвалення законопроєкту Лапутіна не назвала.

"Коли розпочнеться знову сесія (Верховної Ради – 24 канал), я зможу точніше сказати", – пояснила очільниця Мінветеранів.

Зверніть увагу! 1 січня 2020 року набув чинності закон, який врегульовує надання статусу учасника бойових дій добровольцям. За словами Лапутіної, за час дії закону учасниками бойових дій на Донбасі визнали 670 людей.