Закон про статус ветеранів ухвалять найближчим часом, – Лапутіна
Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна розповіла, коли в Україні ухвалять законопроєкт про статус ветеранів. За її словами, це відбудеться "найближчим часом".
Що заявила Лапутіна
Відповідний законопроєкт вже перебуває на фінальній стадії підготовки. Про це міністерка розповіла в інтерв'ю "Радіо Свободі".
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Насправді вже розроблений законопроєкт про захисників і захисниць, як і про учасників Революції гідності, родин загиблих Небесної сотні,
– сказала Лапутіна.
Вона додала, що мають відбутися ще певні узгодження з комітетами Верховної Ради.
"Зараз йде підтримка з усіх боків. Тобто, можливо, якісь технічні питання і неузгодженості ще є, але я думаю, що найближчим часом ці законопроєкти будуть ухвалені", – наголосила міністерка.
Втім, точної дати схвалення законопроєкту Лапутіна не назвала.
"Коли розпочнеться знову сесія (Верховної Ради – 24 канал), я зможу точніше сказати", – пояснила очільниця Мінветеранів.
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