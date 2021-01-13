Опублікували закон, який вводить штрафи для представників бізнесу за допуск осіб у заклади без засобів індивідуального захисту. Діяти він розпочне з 14 січня.

За цю ініціативу Верховна Рада проголосувала ще 17 грудня. Закон опублікували у парламентській газеті "Голос України" 13 січня. До теми Перевізників та заклади штрафуватимуть за допуск людей без масок: Рада схвалила закон Лише два дні тому документ завізував президент Володимир Зеленський. У чому суть нового закону Закон вводить відповідальність підприємств, установ, організацій, які допустили людину у громадське приміщення чи транспорт під час карантину без маски.

Розмір штрафу становитиме від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів, тобто 3400 – 5100 гривень.

Усіх відвідувачів приміщень та транспорту мають попереджати про необхідність носіння маски.

Якщо ж людина прийшла без засобу захисту, то її спочатку слід попередити.

Відвідувачу без маски треба відмовити в обслуговуванні та викликати правоохоронців. Важливо! Положення закону також стосуються транспортних засобів та закладів громадського харчування. Які штрафи передбачені за відсутність масок / Інфографіка 24 каналу