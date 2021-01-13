Штрафи за допуск осіб без масок – закон опублікували: коли вступить у дію
Опублікували закон, який вводить штрафи для представників бізнесу за допуск осіб у заклади без засобів індивідуального захисту. Діяти він розпочне з 14 січня.
За цю ініціативу Верховна Рада проголосувала ще 17 грудня. Закон опублікували у парламентській газеті "Голос України" 13 січня.
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Лише два дні тому документ завізував президент Володимир Зеленський.
У чому суть нового закону
- Закон вводить відповідальність підприємств, установ, організацій, які допустили людину у громадське приміщення чи транспорт під час карантину без маски.
- Розмір штрафу становитиме від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів, тобто 3400 – 5100 гривень.
- Усіх відвідувачів приміщень та транспорту мають попереджати про необхідність носіння маски.
- Якщо ж людина прийшла без засобу захисту, то її спочатку слід попередити.
- Відвідувачу без маски треба відмовити в обслуговуванні та викликати правоохоронців.
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