Закон про референдум: як українці ставляться до ідеї Зеленського – опитування

Верховна Рада 26 січня підтримала законопроєкт про всеукраїнський референдум, який ініціював президент Володимир Зеленський. Однак чи підтримують таку ініціативу самі українці – дивіться далі.

Джерело: 24 канал

Якщо на усіх етапах ухвали законопроєкту все буде в порядку, то провести перший референдум можна вже буде у 2021 році.

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Як усе відбуватиметься

Спершу потрібно зібрати щонайменше 3 мільйони підписів у мінімум двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.

Якщо всі норми про ініціювання референдуму дотримано, то оголосити про його проведення має президент своїм указом.



Що пропонує закон про референдум / Інфографіка 24 каналу

Які питання не можна виносити на референдум

Не всі питання можна буде виносити на референдум, зокрема ті, що стосуються податків, бюджету та амністії. А також питання, які прямо суперечать Конституції, підривають незалежність, суверенітет чи територіальну цілісність України або суперечать принципам захисту прав людини.

Що думають про це українці

Журналісти 24 каналу запитали в українців, що вони думають про референдум і чи мають питання, які готові виставити на обговорення та голосування.

Відповіді дивіться у відео: