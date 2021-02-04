Скільки українців підтримують закон про референдум: цікаві дані

Майже 60% українців підтримують депутатів, які ухвалили закон про народовладдя, що дозволяє проводити Всеукраїнські референдуми. По всій країні показники є відносно стабільними.

Джерело: "Рейтинг"

Згідно з соціологічним опитуванням, найбільше рішення про проведення референдумів підтримують жителі на Сході та Півдні України. Менше – у центральних та західних областях.

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Розподіл думок українців щодо закону про референдум:

підтримують законопроєкт 58% опитаних українців;

проти – 28%;

не визначились – 14%.

Найбільш активно закон підтримують жителі віком 50 – 59 років, а менш охочі до вирішення питань на референдумі українці 18 – 29 років.

Закон про референдум: деталі

26 січня 2020 року Верховна Рада ухвалила Закон України "Про всеукраїнський референдум". Він передбачає народне вирішення одного з чотирьох питань.

Щоб організувати референдум, потрібно зібрати щонайменше 3 мільйони підписів українців у понад 16 областях і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.

Закон передбачає можливість електронного голосування.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що перший референдум може відбутися у 2022 році через низку підготовчих процедур та фінансового забезпечення.

2 – 3 лютого соціологічна група "Рейтинг" проводила опитування серед 200 повнолітніх людей. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Використали метод опитування CATI з випадковою вибіркою мобільних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю становить 0,95: не більше 2,2%.



Деталі закону про референдум / Інфографіка 24 каналу