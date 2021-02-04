Скільки українців підтримують закон про референдум: цікаві дані

Майже 60% українців підтримують депутатів, які ухвалили закон про народовладдя, що дозволяє проводити Всеукраїнські референдуми. По всій країні показники є відносно стабільними.
Джерело: "Рейтинг"
Згідно з соціологічним опитуванням, найбільше рішення про проведення референдумів підтримують жителі на Сході та Півдні України. Менше – у центральних та західних областях.
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Найбільш активно закон підтримують жителі віком 50 – 59 років, а менш охочі до вирішення питань на референдумі українці 18 – 29 років.Зверніть увагу! 2 – 3 лютого соціологічна група "Рейтинг" проводила опитування серед 200 повнолітніх людей. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Використали метод опитування CATI з випадковою вибіркою мобільних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю становить 0,95: не більше 2,2%.