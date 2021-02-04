Скільки українців підтримують закон про референдум: цікаві дані
Майже 60% українців підтримують депутатів, які ухвалили закон про народовладдя, що дозволяє проводити Всеукраїнські референдуми. По всій країні показники є відносно стабільними.
Джерело: "Рейтинг"
Згідно з соціологічним опитуванням, найбільше рішення про проведення референдумів підтримують жителі на Сході та Півдні України. Менше – у центральних та західних областях.
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Розподіл думок українців щодо закону про референдум:
- підтримують законопроєкт 58% опитаних українців;
- проти – 28%;
- не визначились – 14%.
Найбільш активно закон підтримують жителі віком 50 – 59 років, а менш охочі до вирішення питань на референдумі українці 18 – 29 років.
Закон про референдум: деталі
- 26 січня 2020 року Верховна Рада ухвалила Закон України "Про всеукраїнський референдум". Він передбачає народне вирішення одного з чотирьох питань.
- Щоб організувати референдум, потрібно зібрати щонайменше 3 мільйони підписів українців у понад 16 областях і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.
- Закон передбачає можливість електронного голосування.
- Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що перший референдум може відбутися у 2022 році через низку підготовчих процедур та фінансового забезпечення.
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