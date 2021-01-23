Професорка університету Драгоманова назвала себе "представницею російської цивілізації"

Професорка Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко публічно розкритикувала новий закон про мову. Окрім цього, назвала Україну тоталітарною державою.

Жінка оприлюднила цілу низку скандальних заяв як "представниця російської цивілізації". Відповідні дописи з'явились на її фейсбук-сторінці.

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Професорка вважає, що закон про обслуговування українською мовою – це "лише ланка в ланцюзі, черговий опухлий лімфовузол в тілі онкохворої американської колонії".

Я, навпаки, зараз свідомо переходжу в сфері обслуговування на російську… Тут боляче дивитися, як злякано перебудовується під новий маразм мій бідний непереможний народ,

– заявила вона.

Євгенія Більченко у своїх дописах переконує, в сучасній Росії жодних проявів тоталітаризму чи українофобії немає. Та наголошує, що українська влада керована "вуличними етнорадикалами", що займаються "фашизмом" і "Бухенвальдом".



Реакція професорки на новий закон про мову / Скриншот



Дописи Євгенії Більченко про "фашизм" та "страхи українців" / Скриншот

Що відомо про Євгенію Більченко

Вона є кандидаткою педагогічних наук та професоркою кафедри культурології та філософської антропології Факультету філософської освіти та науки Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова.

На сторінці кафедри зазначено, що жінка дійсно є їхньої працівницею. Окрім цього, вона часто публікує у своєму фейсбуці інформацію про дистанційну роботу зі студентами.



Що передбачає закон про мову / Інфографіка 24 каналу