Парламентарі планують напрацювати зміни до закону про місцеве самоврядування. Вони передбачатимуть автоматичне визнання факту смерті мера без необхідності додаткового голосування депутатами певної ради.

Відповідно до чинного закону про місцеве самоврядування, Верховна Рада повинна призначити перевибори. Про це повідомив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на підсумковій пресконференції, пише 24 канал.

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Для того, щоб Верховна Рада призначила перевибори, потрібні 2 умови:

місцева рада певного міста має ухвалити рішення про факт смерті;

після цього виконувач обов'язків подає відповідне звернення.

Корнієнко пояснив, що у випадку смерті Геннадія Кернеса ситуація ідентична. Зараз Верховна Рада очікує виконання цих 2 вимог.

Що має змінитися

Глава "Слуги народу" пояснив, що під час роботи над новою редакцією законопроєкту про місцеве самоврядування парламент зробить так, щоб у разі загибелі мера було автоматичне визнання цього факту.

Зверніть увагу! Ввечері 21 грудня борт з тілом Геннадія Кернеса прибув у Харків. Політик помер у німецькій клініці "Шаріте" 17 грудня. Поховають його 23 грудня.