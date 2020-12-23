Суди в Україні активно розглядають справи про люстрацію. Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський вважає, що зупинити "люстраційну чехарду" може лише визнання неконституційним закону про люстрацію.

Лише Окружний суд Києва за 2020 рік виніс понад 100 рішень про відновлення чиновників Про це розповів представник президента в КСУ Федір Веніславський і інтерв’ю "РБК-Україна".

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За його словами, українські суди продовжують активно розглядати справи про люстрацію. Для того, щоб зупинити "люстраційну чехарду", переконаний Веніславський, Конституційному суду необхідно визнати неконституційним закон про люстрацію.

Я думаю, що правильний варіант, щоб КСУ нарешті вирішив питання щодо конституційності закону про очищення влади, і, на моє переконання, є всі підстави, щоб визнати його таким, що не відповідає Конституції,

– зазначив Веніславський.

Він додав, що після такого рішення КСУ парламент має заповнити прогалини у правовому врегулюванні люстрації та внести необхідні законодавчі зміни.

Однак, за словами джерела видання в монобільшості, наразі питання люстрації не є серед пріоритетів на найближче майбутнє.

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