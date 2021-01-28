В одному із законів щодо КСУ проігнорували рекомендації Венеційської комісії, – Юрчишин

Верховна Рада 28 січня не проголосувала за законопроєкт про конституційну процедуру. Документ відправили на доопрацювання в профільний комітет. Нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин відзначив, в рекомендаціях Венеційської комісії чітко зазначено, що треба змінити підхід до формування Конституційного суду.

Джерело: 24 канал

Зокрема, потрібно запровадити процедуру, яка наближена до відбору у Вищий антикорупційний суд. Мовиться про залучення міжнародних експертів.

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Ярослав Юрчишин пояснив, що незалежні від української влади експерти, які мають міжнародний досвід, мають давати рекомендації – хто достойний отримати посади в КСУ. Після цього президент, Верховна Рада, з'їзд суддів здійснюватимуть своє призначення.

Це рекомендації Венеційської комісії, але чомусь закон про конституційну процедуру фактично проігнорував їх,

– зауважив він.

Коли Рада може розглянути доопрацьований законопроєкт

Нардеп зазначив, що 2 тижнів для роботи в комітеті цілком вистачить Під кінець лютого цілком можна вже мати прийнятий закон, адже проблем в цьому напрямку немає.

За його словами, в громадських організацій вже є напрацювання щодо інкорпорації нової процедури конкурсу. Але треба мати гарантію не лише, що рішення КСУ будуть більш аргументованими. А й те, що неконституційні рішення не будуть виноситися на голосування.

Він також додав, що є 2 важливі моменти щодо розв'язання конституційної кризи:

нові процедури відбору, які пропонує відповідний закон;

кадрове наповнення Конституційного суду. Адже не можуть люди, які мають майно в Криму, проти яких відкрито провадження щодо вимагання хабаря і зловживання службовим становищем, очолювати КСУ.



Головне про конституційну кризу в Україні / Інфографіка 24 каналу