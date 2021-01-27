Закон про роботу колекторських компаній, який прийняли у Верховній Раді 27 січня, є початком врегулювання цього ринку. Однак без реформування правоохоронної та судової систем, на жаль, результатів не буде.

Джерело: 24 канал

Питання наявності закону ще не дисциплінує суб'єктів українського права на його дотримання. Таку думку озвучила юристка Тетяна Козаченко.

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"Для мене, як правника з великим стажем, цей закон є популізмом. І те, що за нього проголосували 350 депутатів, говорить тільки про те, що це просто політичні гасла, а не реальні дії", – заявила вона.

Що не так зі законом про свавілля колекторів

За її словами, проблема в тому, що колекторські компанії інтегровані дуже серйозно в банківську систему. Ці компанії взаємодіють з офіційними установами, з правоохоронними органами, мають своїх нотаріусів і реєстраторів, які працюють як конвеєри.

"Основна проблема, що країна на сьогодні не усунула головної проблеми – це діяльність колекторних компаній у такий спосіб. Тому що видача кредитів у важких економічних умовах під відсотки є фактично грабуванням українського населення, яке й генерує проблеми з колекторними компаніями", – наголосила юристка.

Чи справді новий закон захистить боржників

Вона підтвердила, що НБУ не зможе контролювати ці компанії. Навіть, якщо будуть виключатимуть такі установи з реєстру, залишається безліч механізмів, як офіційно чи неофіційно можна "діставати" боржників.

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"На жаль, правоохоронна система не працює належним чином. Суди розглядають справу роками. Тому люди не отримують захист в розумні терміни. На жаль, дієвих механізмів в цьому законі немає і ризики залишаються достатньо серйозними щодо коректної поведінки колекторів і приватного життя", – додала Козаченко.

Що передбачає закон про колекторів