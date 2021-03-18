У закон про колабораціонізм планують внести правки: що можуть змінити

Представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський заявив, що закон про колаборантів планують змінити. Зокрема, туди внесуть уточнення щодо деяких формулювань.

За словами Веніславського, мовиться про чітке розмежування понять державна зрада й колабораціонізм. Також це стосується уточнення щодо "підтримки" окупаційних адміністрацій.

Читайте також Робота Ради заблокована: Арахамія звернувся до ОПЗЖ та "Батьківщини"

Представник президента в КСУ зауважив, що деякі формулювання можуть бути занадто широкими. На його думку, ще на рівні розгляду в комітеті в документ внесуть правки, однак, скоріш за все, це відбудеться між першим та другим читаннями.

За словами Веніславського, всі, хто співпрацює з окупантами, повинні зрозуміти, що за ці дії треба буде відповідати.

При цьому ми повинні дати посил простим людям, щоб вони не боялися. Лікарі, вчителі переживати не повинні,

– наголосив він.

До теми У законопроєкті про перехідний період не буде поняття "колаборант": Резніков назвав причину

Веніславський зауважив, що мовиться не йде про пропаганду, що начебто українці є ворогами, а росіяни – героями.

Як підсумував представник президента в КСУ, це вже класифікуватимуть як колабораціонізм, хоча такі юридичні нюанси ще потрібно уточнити.

Законопроєкт про колабораціонізм: коротко