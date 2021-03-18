У закон про колабораціонізм планують внести правки: що можуть змінити
Представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський заявив, що закон про колаборантів планують змінити. Зокрема, туди внесуть уточнення щодо деяких формулювань.
Джерело:"РБК-Україна"
За словами Веніславського, мовиться про чітке розмежування понять державна зрада й колабораціонізм. Також це стосується уточнення щодо "підтримки" окупаційних адміністрацій.
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Представник президента в КСУ зауважив, що деякі формулювання можуть бути занадто широкими. На його думку, ще на рівні розгляду в комітеті в документ внесуть правки, однак, скоріш за все, це відбудеться між першим та другим читаннями.
За словами Веніславського, всі, хто співпрацює з окупантами, повинні зрозуміти, що за ці дії треба буде відповідати.
При цьому ми повинні дати посил простим людям, щоб вони не боялися. Лікарі, вчителі переживати не повинні,
– наголосив він.
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Веніславський зауважив, що мовиться не йде про пропаганду, що начебто українці є ворогами, а росіяни – героями.
Як підсумував представник президента в КСУ, це вже класифікуватимуть як колабораціонізм, хоча такі юридичні нюанси ще потрібно уточнити.
Законопроєкт про колабораціонізм: коротко
- Депутати зі "Слуги народу" 24 лютого 2021 року подали у Верховну Раду законопроєкт про кримінальну відповідальність за колабораціонізм.
- Згідно з документом, покарання пропонують встановити на рівні 10 – 15 років.
- Зокрема, документ обмежить доступ колаборантів до державних посад та місцевого самоврядування на 15 років.
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