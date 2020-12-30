Закон про держбюджет на 2021 рік опублікували: коли він набуде чинності
У газеті Верховної Ради "Голос України" 30 грудня опублікували текст закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік". Верховна Рада проголосувала за нього ще 15 грудня.
Згідно з Конституцією, закон набиває чинності на другий день після публікації в офіційних державних ЗМІ. Про це повідомили на сайті видання.
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Що відомо про Держбюджет-2021
- Бюджет передбачає, що доходи у 2021 році становитимуть 1,08 трильйона гривень, а видатки 1,3 трильйона гривень.
- Дефіцит бюджету становитиме понад 246 мільярдів гривень.
- На охорону здоров’я заклали майже 160 мільярдів гривень, на розвиток освіти й науки – майже 170 мільярдів. Видатки на національну безпеку та оборону складатимуть 267 мільярдів.
- Крім цього, з 1 січня розмір мінімальної зарплати зросте до 6 тисяч гривень, а з 1 грудня – до 6,5 тисяч.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що державний бюджет на 2021 рік можуть переглянути вже за підсумками першого кварталу. Все залежить від того, як розвиватимуться події з коронавірусною пандемією та світовою кризою, що стала її наслідком.
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