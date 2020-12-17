Зеленський наголосив, що питання Криму повернулось на порядок денний. Низка країн вже підтримали Кримську платформу. Президент закликав послів працювати над залученням інших партнерів.

Що каже Зеленський про Крим

Кримська платформа набуває все більшого розголосу. Про це президент Володимир Зеленський заявив на конференції керівників закордонних дипломатичних установ за участі послів та консулів, повідомляє 24 канал.

До речі Зеленський поставив головні завдання для МЗС у 2021 році: перелік

Ініціативу (Кримську платформу – 24 канал) вже підтримали в Європі та Північній Америці. Я закликаю вас більш активно працювати над залученням до неї інших країн,

– наголосив глава держави.

Зеленський додав, що цьогоріч Генасамблея ООН ухвалила важливі резолюції:

"Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим",

"Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим".

Зеленський наголосив, що необхідно, аби про їхній зміст знали всі наші міжнародні партнери.

"Такі резолюції - це ваші важливі основні тези до зустрічі в місцевих міністерствах закордонних справ та з керівництвом країн перебування", – підсумував президент.

Що відомо про Кримську платформу та резолюції Генасамблеї ООН